Dal Comune sgravi fiscali per le famiglie e per le attività economiche in difficoltà

La Giunta l’ha approvato: la decisione adesso passa al Consiglio comunale. La Giunta di Monza, guidata dal sindaco Dario Allevi, ha approvato due delibere che prevedono sgravi fiscali per le famiglie e le attività produttive messe in difficoltà dall'emergenza sanitaria.

I provvedimenti – che dovranno essere approvati il 28 giugno in consiglio comunale – prevedono per tutto il 2021 l’esonoro dell’imposta sulla pubblicità e la tassa di occupazione del suolo pubblico (che dal 2021 sono confluite nel Canone Unico). L’esonero totale per questo anno verrà applicata alle imprese di pubblico esercizio già destinatarie di provvedimenti parziali di esenzione adottati dal Governo. Per le utenze non colpite direttamente dalle chiusure imposte dal covid il versamento del tributo sarà positicipato 30 novembre 2021.

Un aiuto anche per le famiglie: sconti sulla Tari (tassa dei rifiuti) per i nuclei familiari in difficoltà. Per le famiglie con Isee fino a 15mila euro la Tari viene ridotta del 30% (fino ad esaurimento dell'apposito stanziamento previsto dal Comune pari a 303mila euro, finanziate con risorse disponibili nel bilancio 2021-2023).

Per le attività economiche lo sconto verrà applicato automaticamente dagli uffici, disponendo di un apposito trasferimento statale. In particolare per quelle colpite direttamente dalle chiusure imposte dal Governo lo sconto sarà del 40% sia per la quota fissa che per quella variabile riferita al 2021; per quelle colpite parzialmente e/o indirettamente dalle chiusure imposte dal Governo lo sconto sarà del 15% sia per la quota fissa che per quella variabile riferita al 2021.

Queste riduzioni si sommano a quelle già applicate sulla prima rata 2021 in favore delle attività economiche chiuse per emergenza covid negli ultimi tre mesi del 2020.

“Vogliamo sostenere con ogni strumento utile la ripresa economica della città – spiegano il sindaco e l’assessore al Bilancio Rosa Maria Lo Verso – Siamo convinti che quanto prima riusciremo ad alzare la testa, tanto prima sarà possibile pensare al futuro di Monza”.