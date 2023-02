Daniela, morta a 56 anni travolta e uccisa dalla sua auto

Ha perso la vita a seguito delle ferite riportate dopo essere stata travolta dalla sua stessa auto. Daniela Rodriguez, osteopata e fisioterapista di 56 anni residente a Missaglia, nella Brianza lecchese, non ce l'ha fatta. Lunedì sera l'incidente avvenuto in via Dei Campi, a poca distanza dall'abitazione nella quale la donna viveva con la famiglia. Nella serata di ieri il decesso all'ospedale di Varese dove era stata trasportata con l'elisoccorso.

Ancora da chiarire con esattezza la dinamica della tragedia. Sembra che la donna avesse parcheggiato la sua Toyota Land Cruiser, forse senza inserire in modo corretto il freno a mano e la marcia. Il suv avrebbe poi iniziato a scendere lungo la strada sterrata, travolgendo la 56enne. Non è noto se la donna avesse tentato di bloccare il veicolo o se sia stata travolta inavvertitamente dall'auto di grosse dimensioni.

A dare l'allarme sono stati i suoi stessi famigliari. Sul posto, tra le frazioni di Missagliola e Contra, si sono subito portati i soccorritori della Croce Bianca di Merate e l'elisoccorso decollato da Como. Con loro anche i carabinieri della compagnia di Merate, ai quali toccherà ora il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Dopo le prime cure portate sul posto, Daniela Rodriguez è stata trasportata all'ospedale di Varese, dove è deceduta 24 ore dopo a seguito delle lesioni riportate.