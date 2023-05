Danneggia la auto parcheggiate al San Gerardo e colpisce addetto: due aggressioni in poche ore

Due aggressioni in ospedale ai danni del personale in una sola giornata. A darne notizia il sindacato Uil Fpl del Lario e Brianza.

"Oggi all'IRCCS San Gerardo sono accadute due aggressioni" esordisce il segretario generale Massimo Coppia, denunciando gli episodi. Secondo quanto ricostruito e confermato dalla direzione della struttura sanitaria che però, in merito, non ha inteso rilasciare alcuna dichiarazione o replica, a farne le spese sarebbero stati due portinai in servizio all'infopoint e un addetto che svolge anche mansioni di autista. Quest'ultimo sarebbe stato aggredito dopo aver provato a fermare una persona che stava danneggiando le vetture parcheggiate personali della direzione.

"E' stato malmenato da una persona che stava distruggendo le auto personali della Direzione Generale" specifica il segretario Coppia. L'uomo poi è stato soccorso e trasferito al pronto soccorso in seguito all'intervento della vigilanza. "Ancora, nella mattinata alla palazzina una persona ha infilato la stampella all'interno dell' infopoint cercando di colpire fisicamente i portinai in servizio".

"Vogliamo ancora una volta esprimere la nostra solidarietà ai colleghi vittime dell'ennesima aggressione in ospedale. Come Organizzazione Sindacale chiediamo fortemente l'attivazione di un tavolo della sicurezza interna alla direzione generale. Crediamo sia arrivato il momento che l'IRCCS San Gerardo si costituisca parte civile contro questi esecrabili gesti, ai danni dei nostri lavoratori" concludono dal sindacato.