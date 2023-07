Il giorno dopo la tempesta Monza fa i conti con i danni

Monza si risveglia dopo la tempesta con alberi caduti, auto danneggiate, tetti sradicati, strade e piazze allagate, vie senza elettricità. Sottopassi allagati con automobilisti rimasti in panne, il centro storico devastato con via Vittorio Emanuele a mollo e in piazza Roma tavolini e sedie dei bar scaraventate dal vento, e ancora in via Rovani una grande pianta è caduta finendo su un'auto e danneggiando anche il tetto di una villetta.

Una serata e una nottata di lavoro senza soste per la Centrale operativa della polizia locale e della protezione civile che ha le centinaia di intervento in città in collaborazione con i vigili del fuoco e con le forze dell’ordine. Insieme, sul posto, anche il sindaco Paolo Pilotto che alle 4.15 di sabato 22 luglio ha aggiornato i cittadini su quanto accaduto e su quanto si stava facendo con un post sul suo profilo Facebook. “Gli interventi sono tuttora in corso – scrive - 5 pattuglie della polizia locale, 12 squadre della protezione civile, alcune squadre del nuovo Servizio di Global Service del Verde, molte squadre e mezzi dei vigili del fuoco si sono occupati di alberi caduti di traverso sulle strade, cavi elettrici tranciati, un principio di fuga di gas, tetti scoperchiati, soccorsi ad automobilisti”.

Tra le zone più colpite proprio quella di viale Romagna, dall'intersezione di via Europa-Calatafimi a quella con via Goldoni. Lavori che, il sindaco, ha annunciato proseguiranno anche nel corso di questa mattina. “Al mattino di sabato la città avrà ancora bisogno di molto lavoro – spiega - anche perché in queste ore ci si è concentrati per favorire la transitabilità nelle strade, ma rimangono ancora molti alberi caduti all'interno di parcheggi e giardini e molto materiale lasciato dalla tempesta nelle strade. In mezzo a tanti danni, ad ora non risultano fortunatamente segnalazioni di danni alle persone. Una notte di lavoro con dipendenti, rappresentanti di più istituzioni e volontari. A tutti loro, preparati, generosi e disponibili, va il mio ringraziamento e quello di tutta la città”.