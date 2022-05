Temporale e grandine a Monza e in Brianza, strade allagate e danni

Un violento temporale e grandinate si sono abbattute nel tardo pomeriggio di martedì a Monza e sulla Brianza. Il maltempo, con una bomba d'acqua, ha colpito diversi comuni brianzoli oltre al capoluogo, paralizzando anche il traffico. Strade allagate, alberi caduti e disagi: sono state tantissime le chiamate con richiesta di intervento giunte alla centrale operativa dei vigili del fuoco in pochi minuti.

Le squadre del comando provinciale dei pompieri di Monza sono state impegnate in diversi interventi. In meno di tre ore i vigili del fuoco hanno portato a termine più di venti emergenze e criticità per porre rimedio ai danni provocati dal forte vento e dalla pioggia. Le richieste sono arrivate un po' da tutta la provincia anche se la maggior parte delle criticità si sono verificate a Monza dove sono cadute anche delle piante, una in via Gallarana.

Disagi anche sulle strade del Vimercatese con tratti e sottopassi allagati. Dalla sede centrale dei vigili del fuoco e dai distaccamenti sono state impegnate otto squadre: sei autopompe e due autoscale. "Passata l'ondata di maltempo la situazione è tornata alla normalità e al momento del presente comunicato tutte gli interventi sono stati portati a termine" hanno precisato dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza.