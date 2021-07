Violento temporale a Monza e in Brianza, i danni e i disagi causati dal maltempo

Violenti nubifragi, grandinate e precipitazioni abbondanti. Giovedì nel tardo pomeriggio anche a Monza e sulla Brianza si è abbattuto un forte temporale - con grandinate - che ha causato alcuni disagi soprattutto per gli automobilisti con alcuni tratti stradali allagati.

Non sono mancate le chiamate al centralino del comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza che ha attivato diverse squadre per interventi causati dal maltempo. Sono state segnalate strade allagate nei comuni della Brianza Nord, tra Seregno, Cesano Maderno e Meda.

A Meda in particolare un'autopompa del distaccamento di Seregno è intervenuta in via Busnelli, dove a causa dell'abbondante acqua che si era accumulata con le precipitazioni, un'auto era rimasta bloccata. Il tratto è stato momentaneamente chiuso al traffico e messo in sicurezza.

A Seregno invece a causa del temporale e del vento ha ceduto la base di un ponteggio di un cantiere in via Boccaccio. La chiamata di emergenza è arrivata intorno alle 16.30 e sul posto si sono precipitati i pompieri. Nessuno è rimasto ferito.

Diversi interventi ma nessuna maxi emergenza per Monza e Brianza in relazione al maltempo. Diversamente nell'hinterland di Milano e a Rozzano la violenta gradinata che si è abbattuta sulla città e il circondario ha distrutto numerosi lunotti e parabrezza di vetture parcheggiate.