Non solo grandine, vento forte e danni a Carate Brianza

Un cedimento che a Costa Lambro, frazione di Carate Brianza, ha causato un piccolo smottamento con la caduta di un albero in mezzo alla strada e poi tegole volate dai tetti e pannelli scoperchiati. E' stata l'area nord occidentale della Brianza, quella di Carate appunto, la zona più colpita dall'ondata di maltempo che ha imperversato sulla Lombardia nella giornata di venerdì 1 marzo.

E insieme alla grandine una tromba d'aria ha causato diversi danni che hanno richiesto l'intervento di soccorso delle squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile. Sono stati una trentina gli interventi gestiti dal tardo pomeriggio dell'1 aprile dalla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza.

30 interventi dei pompieri

A partire dalle 18.30 il centralino della sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco ha iniziato a ricevere delle chiamate per interventi di soccorso: albri caduti in mzzo alla strada, cedimenti o coperture portate via dal vento. In Brianza la zona più colpita dal fenomeno è stata quella nord occidentale, del Caratese. Proprio su Carate Brianza venerdì pomeriggio si è abbattuta una tromba d'aria con il vento che ha riversato in strada alberi e pannelli. Sono stati undici gli interventi di soccorso effettuati proprio in zona. Chiamate anche da Seregno, con 8 attività di soccorso, Muggiò, Giussano, Vedano, Triuggio, Monza, Lissone, Desio e Bernareggio. Sono state al lavoro diverse squadre con autopompe, autoscale e moduli di supporto.

Una notte di lavoro a Carate

Proprio a Carate Brianza la protezione civile ha continuato a lavorare senza sosta per tutta la notte per rispristinare le criticità causate dal maltempo. A rivolgere ai volontari un sentito ringraziamento è stato il sindaco del comune brianzolo Luca Veggian. "Ripristino quasi completato: un grazie di cuore alla nostra Protezione Civile Carate Brianza e a tutte le persone che si sono impegnate questa notte" ha detto il primo cittadino condividendo alcuni scatti dei danni causati dal temporale e dalla tromba d'aria sul territorio.