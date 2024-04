Alberi caduti, lamiere pericolanti: i danni del forte vento a Monza e in Brianza

Lamiere pericolanti, alberi caduti o rami in strada e cartelli divelti. E' la conta dei danni del forte vento che martedì 16 aprile ha soffiato anche a Monza e Brianza con raffiche che hanno raggiunto una velocità anche di 60 km/h.

Sono stati una trentina gli interventi d'emergenza gestiti dai vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza. Decine le chiamate e le uscite di soccorso tecnico urgente che per tutta la giornata hanno tenuto impegnate le squadre di pompieri.

Per lo più, come precisato in una nota giunta dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza, si è trattato di lamiere di coperture di tetti pericolanti, rami caduti e alberi a terra e cartelli e insegne divelte dal forte vento. Nessun ferito.