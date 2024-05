Allagamenti e danni, oltre 130 emergenze: Monza e la Brianza flagellate dal maltempo

Sono stati oltre 130 gli interventi di emergenza effettuati dai vigili del fuoco a causa del maltempo in un meno di ventiquattro ore a Monza e in Brianza. Il territorio, insieme alla provincia di Milano e alla Lombardia è stato flagellato da un'ondata di maltempo che a causa dell'incessante pioggia ha causato allagamenti, black out, cedimenti, sottopassi inagibili e un crollo in un condominio con famiglie evacuate e sfollate.

"La situazione degli interventi legati al maltempo nella regione Lombardia continua a migliorare. Finora, sono stati effettuati complessivamente 790 interventi di soccorso tecnico urgente, segnalando una netta diminuzione rispetto all'inizio dell'emergenza. Attualmente, sono in corso una decina di interventi nelle diverse zone della regione" precisano dalla direzione regionale dei vigili del fuoco della Lombardia. Gli interventi più significativi hanno riguardato il crollo del muro di contenimento a Bernareggio e la fuoriuscita del fiume Lambro a Monza dove è stato necessario intervenire con operatori fluviali equipaggiati con gommone da rafting e con l'ausilio del nucleo dei sommozzatori. Sono stati impegnati uomini e mezzi da tutto il comando di Monza e Brianza e ulteriori risorse sono state inviate in supporto, dai comandi di Lecco, Varese, Bergamo e Genova. Al momento risultano ancora degli interventi in attesa".

I 104 interventi a Monza e i numeri in Lombardia

- Bergamo: 15 interventi

- Brescia: 5 interventi

- Como: 90 interventi

- Cremona: 65 interventi

- Lecco: 60 interventi

- Lodi: 100 interventi

- Monza: 104 interventi

- Milano: 237 interventi

- Mantova: 11 interventi

- Pavia: 0 interventi

- Sondrio: 10 interventi

- Varese: 93 interventi

Allagamenti a Monza

A Monza dal pomeriggio di mercoledì la Protezione Civile ha iniziato a chiudere progressivamente i ponti sul Lambro, lasciando aperti, per garantire la circolazione (attraversamenti est-ovest) i ponti di viale Cavriga (dentro il Parco, sulla direttrice Porta Monza-Villasanta) e quello via Montesanto-viale delle Industrie. A Monza in seguito all'allerta di mercoledì era stata chiusa la via Aliprandi, da via Zanzi a via Bergamo; chiuse anche per allagamento le vie Boccaccio e Cantore.

I volontari della protezione civile hanno predisposto l'allestimento delle barriere antiesondazione. Segnalati anche problemi con la corrente: in zona San Gerardo, largo Esterle, in via Annoni, in via Grazie Vecchie si sono verificati distacchi di corrente elettrica. Il Lambro ha mandato sott'acqua il convento della Madonna delle Grazie. Anche le automobili parcheggiate in via Montecassino, nei pressi del Parco, vicino all'ingresso delle Grazie Vecchie, sono state sommerse dall'acqua fino al finestrino, impossibile per gli automobilisti salire.

Il crollo di un muro nel condominio a Bernareggio

Allagamenti ma non solo per il maltempo in Brianza. L'acqua, a causa dell'ondata di pioggia che si è abbattuta sul territorio di Monza e Brianza mercoledì 15 maggio, ha invaso le strade, causando disagi e danni. A Bernareggio infatti si è verificato un cedimento di un muro in un complesso condominiale di via Silvio Pellico. Un crollo che ha fatto intervire i vigili del fuoco con tre famiglie sfollate, rimaste momentaneamente senza casa.

La conta dei danni a Monza e in Brianza in seguito all'emergenza maltempo di mercoledì 15 maggio è stata pesante: allagamenti su strade, sottopassi, disagi per la viabilità, auto intrappolate nell'acqua, esondazioni e a Cavenago Brianza anche un cedimento del ponte sul torrente Pisanegra.

Strade e sottopassi allagati: la Brianza sott'acqua

In Brianza la pioggia torrenziale e il conseguente innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua, con esondazioni in più località, ha provocato danni e disagi. Numerosi i sottopassi allagati e le strade interrotte proprio a causa dell'acqua e del fango che si sono riversate lungo i tratti. Tra Agrate Brianza e Caponago, dove sulla Sp13, completamente invasa dall'acqua e chiusa al traffico con il conducente di un'auto completamente sommersa è stato tratto in salvo dalla polizia locale. Poco prima 15:30, sulla A4 Milano-Brescia è stato chiuso temporaneamente, in via cautelativa, il tratto tra il bivio con l'A35 e Cavenago Brianza verso Milano "a causa degli allagamenti che interessano le aree limitrofe all’autostrada e iniziano a interessare anche parte del piano viabile all’altezza del km 155 tra Trezzo sull’Adda e Cavenago" si legge nella nota ufficiale di Anas. I lettori nel pomeriggio ci hanno segnalato strade allagate lungo la strada provinciale Monza-Trezzo, all'altezza di Cornate d'Adda, Busnago, Bellusco e Vimercate.