L'ultimo giorno da sindaco di Dario Allevi

Ore di grande emozione e anche di commozione per l'ormai ex sindaco Dario Allevi. Prima di passare il testimone al neoeletto Paolo Pilotto ha incontrato, salutato e ringraziato tutti i dipendenti comunali e i suoi collaboratori.

Un saluto e un doveroso ringraziamento dopo 5 anni di intenso lavoro. Anni non certo semplici durante i quali l'ex primo cittadino ha dovuto affrontare anche il dramma della pandemia

"Ultime ore da sindaco di Monza - ha scritto Dario Allevi sulla sua pagina Facebook - Oggi (ieri 28 giugno, ndr) ho voluto incontrare e salutare i dipendenti del Comune per ringraziarli. Si, sono stati 5 anni davvero intensi, che hanno richiesto impegno e dedizione straordinari: è anche grazie alla loro professionalità e ad uno spirito di servizio encomiabile se siamo riusciti insieme a raggiungere risultati ambiziosi. Gli occhi lucidi, gli applausi e la commozione di questa mattina, oltre alle tante attestazioni di stima e di affetto sincero, non li dimenticherò mai". "È stato un grande onore, per me, lavorare con voi", ha concluso Allevi sui social.

L'ex primo cittadino non lascia comunque la politica. Ritorna in consiglio comunale tra i banchi dell'opposizione. Tante le dimostrazioni di stima e di affetto ricevute da Allevi sui social. E a chi gli ha chiesto che cosa intenderà fare adesso che non è più sindaco di Monza, Allevi ha ricordato che oltre a ritornare a lavorare nel privato e a godersi la famiglia e gli amici sarà un assiduo segnalatore di cestini pieni e mozziconi per terra.