Scontri con bastoni e cinture dopo la partita del Monza, nove daspo

Nove daspo per gli scontri dopo la partita Monza-Vicenza dello scorso 12 marzo. Il questore della provincia di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, ha disposto nove provvedimenti di DASPO, della durata da cinque a tre anni nei confronti di nove persone che in occasione dell’incontro di calcio valevole per il campionato di serie B Monza - Vicenza del 12 marzo scorso, al termine della gara si sono resi protagonisti di violenti scontri.

Gli scontri con bastoni e cinture

Al termine dell’incontro un gruppo di tifosi del Monza, alcuni travisati e con in pugno aste, bastoni e cinture, si è diretto verso il parcheggio riservato agli ospiti, in via Tognini, dove i vicentini accortisi dell’arrivo dei monzesi hanno divelto la rete di recinzione, scontrandosi in modo violento con l’altro gruppo con lancio di oggetti, oltre che pugni, calci e colpi inferti con oggetti contundenti. L’intervento del dispositivo di ordine pubblico ha permesso di separare i due gruppi evitando che la situazione potesse ulteriormente degenerare.

In seguito all'episodio sono iniziati gli accertamenti degli agenti della DIGOS e dell’Ufficio Polizia Anticrimine della Questura di Monza e della Brianza, in collaborazione con gli omologhi uffici della questura berica, per identificare le persone coinvolte nelle violenze. Infatti, dalla visione dei filmati estrapolati dai sistemi di video sorveglianza e realizzate anche dal personale del gabinetto di polizia scientifica della Questura di Monza, sono state identificate 9 persone, rispettivamente 5 monzesi e 4 vicentini, partecipanti agli scontri.

Nove daspo

E cinque di questi - tre sostenitori monzesi e due tifosi vicentini - sono risultati già destinatari di precedenti provvedimenti di DASPO per violenze e reati da stadio commessi in occasione di incontri di calcio. Il questore ha emesso così nove daspo: 5 nei confronti dei sostenitori monzesi, 3 della durata di 5 anni e 2 della durata di 2 anni, ed a carico dei 4 tifosi vicentini altrettanti divieti di accesso alle manifestazioni sportive della durata di anni 5 nei confronti di 2 ed anni 3 a carico dei restanti 2. Proseguono gli accertamenti della Questura di Monza e della Brianza e della Questura di Vicenza al fine di identificare altre persone coinvolte negli scontri del 12 marzo scorso.