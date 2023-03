Avevano acceso fumogeni durante le partite del Monza: Daspo per 2 tifosi

Stop al tifo violento. Il questore di Monza, Marco Odorisio a seguito dell’istruttoria amministrativa della Divisione Anticriminedelle indagini, ha emesso 2 Daspo (Divieto di accesso alle manifestazioni sportive) nei confronti di due tifosi che si erano resi responsabili di condotte antisociali durante le partite casalinghe del Monza.

Divieto di accesso all'U-Power Stadium per due tifosi: uno del Monza e l’altro della Salernitana, che hanno acceso, in due distinte partite, dei fumogeni mentre si trovavano all’interno dello stadio brianzolo. Il primo è un 23enne originario del Marocco che il 9 ottobre 2022, in occasione dell’incontro Monza-Spezia, dopo essere entrato senza biglietto scavalcando la recinzione esterna dello stadio, ha acceso una torcia fumogena.

Il secondo è un tifoso della Salernitana. Un25enne residente all’estero che, in occasione dell’incontro di calcio Monza -Salernitana del 13 novembre dell'anno scorso, ha commesso il medesimo reato. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, attentamente visionate dagli investigatori della Digos monzese, li hanno immortalati mentre brandivano i fumogeni. Ad entrambi è stato quindi vietato di accedere agli stadi per un anno.