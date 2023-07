Risse allo stadio: daspati 3 tifosi

Risse al termine di Monza-Udinese: il questore Marco Odorisio ha disposto il Daspo (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive) per 3 tifosi friulani. I fatti risalgono allo scorso 26 agosto quando al termine della partita disputata all’U-Power Stadium al momento del deflusso ci sono stati scontri. Settimana scorsa 3 tifosi friulani sono stati raggiunti dal provvedimento disposto dal questore monzese per essersi resi responsabili del reato di rissa durante gli scontri al termine della partita che hanno visto anche il ferimento di un agente della polizia di Stato. I fatti risalgono alla fine di agosto del 2022. Le forze dell’ordine sono subito intervenute: un agente in quell’occasione era rimasto ferito, trasferito all’ospedale San Gerardo da dove poi era stato dimesso con una prognosi di 10 giorni per contusioni multiple.

La Digos di Monza, in collaborazione con i colleghi friulani, ha immediatamente avviato le indagini: sono stati esaminati i fotogrammi dei video del circuito di sorveglianza dello stadio e quelli realizzati dai poliziotti della questura, riuscendo così ad individuare ulteriori responsabili degli scontri. I tre tifosi daspati sono un 23enne di Pordenone, un 47enne e un 53enne di Udine. I tre sono stati denunciati rissa e, a completamento dell’istruttoria della Divisione Anticrimine della questura brianzola, sono stati raggiunti dal provvedimenti di Daspo per la durata di un anno.

Già nei giorni dopo la partita gli agenti della Digos di Monza e di Udine, grazie all’analisi dei video avevano identificato 6 tifosi, 3 monzesi e 3 friulani, coinvolti negli incidenti. I tifosi erano stati arrestati in flagranza differita per rissa aggravata, attività eseguite tra le città di Monza, Udine, Venezia e Pordenone. Per 4 dei 6 tifosi, 3 monzesi e un friulano, era stata disposta la misura degli arresti domiciliari, mentre gli altri due erano stati rimessi in libertà e indagati a piede libero.