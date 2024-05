Dopo l'attacco hacker ai database di Synlab, l'azienda sanitaria con centri diagnostici e punti prelievi con sede anche a Monza e in Brianza, sono stati pubblicati alcuni dati sanitari di pazienti nel darkweb. Un gruppo di criminali informatici ha infatti pubblicato online i dati sanitari e le informazioni personali di molte migliaia di pazienti italiani che si erano rivolati ai laboratori della divisione italiana di Synlab che è stata vittima di un attacco informatico lo scorso 18 aprile.

I suoi 380 laboratori sono presenti in otto regioni italiane – Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Campania e Toscana – dove ogni anno si eseguono 35 milioni di esami tra prelievi del sangue, check up e test prenatali. I referti dei pazienti, almeno migliaia di persone, quindi con buona probabilità anche cittadini monzesi e comaschi, sono stati rubati per ottenere un riscatto: il gruppo di criminali informatici ha poi pubblicato i dati nel dark web.

I dati pubblicati

A rendere noto l'accaduto è stata la stessa azienda. "L'organizzazione cybercriminale "Black Basta", responsabile dell'attacco informatico, ha pubblicato in aree del dark web, informazioni sottratte illecitamente a SYNLAB, compresi documenti e dati personali" si legge in una nota ufficiale.

"A seguito della pubblicazione dei dati da parte dell’organizzazione cybercriminale, SYNLAB si è attivata per l’analisi e l’identificazione dei dati oggetto di pubblicazione avvalendosi anche di fornitori specializzati del settore: considerate le complessità nella acquisizione dell’intero dataset attraverso il dark web l’attività potrà richiedere diverso tempo. SYNLAB è al lavoro per l’individuazione di differenti strategie che permettano di accelerare tali operazioni. Dalle prime analisi condotte internamente, abbiamo potuto rilevare che tra i dati pubblicati vi sono anche dati personali relativi a certi nostri pazienti. All’esito dell’attività di analisi seguirà la classificazione dei dati pubblicati al fine di individuare i soggetti interessati, alla data attuale non singolarmente identificabili".

E ancora: "Ci rammarichiamo del disagio che questo attacco cybercriminale ha causato ed esprimiamo il nostro più sentito ringraziamento per la pazienza e il supporto dimostrati dai nostri pazienti, clienti, fornitori e dipendenti in questo periodo. In questa fase, cerchiamo di essere al vostro fianco e forniamo di seguito le risposte alle domande che più spesso stiamo ricevendo dai nostri pazienti".

Come posso sapere se i miei dati sono stati oggetto di pubblicazione?

