Davyd, l'atleta che ha rischiato di essere investito durante un allenamento al Parco

“Se c’è un’ordinanza va fatta rispettare. Io vado al Parco ad allenarmi proprio negli orari di divieto di circolazione delle auto, ma ho rischiato di fare un incidente perché un automobilista ha fatto una manovra azzardata. Purtroppo non è un caso isolato: le auto nel Parco circolano anche quando non si può”. A denunciare il fatto alla redazione di Monza Today è Davyd Andryiesh, 21 anni, originario dell’Ucraina, atleta di handbike e campione di nuoto che dalla nascita è costretto sulla sedia a rotelle.

Davyd, che nella vita studia Linguaggio dei media all’università Cattolica di Milano, appena può monta sulla sua handbike e inizia a macinare km nel Parco di Monza. “Mi alleno al Parco perché è un percorso protetto dai rischi che, invece, potrei incontrare se mi allenassi in strada - racconta -. Mi alleno negli orari in cui le auto e le moto non possono transitare: o la mattina dalle 11 alle 12.30, oppure subito dopo dalle 13 alle 15”. Ma negli ultimi mesi, come ha raccontato Davyd, allenarsi al Parco in sicurezza non sempre è stato possibile. “È un continuo via vai di auto, anche se non si potrebbe - continua -. Ma non si tratta di auto autorizzate come per esempio quelle dei mezzi di soccorso o delle forze dell’ordine. Più di una volta mi sono imbattuto in automobilisti che, malgrado i divieti, hanno attraversato il viale Cavriga o Mirabello, effettuando anche manovra pericolose. Proprio come è successo poche settimane fa quando percorrendo viale Cavriga un automobilista all’improvviso ha fatto un’inversione di marcia. Per fortuna sono riuscito a frenare in tempo”. Il giovane atleta brianzolo inoltre denuncia che le auto lungo il vialone circolano a velocità sostenuta. “Secondo me bisognerebbe viaggiare massimo a 30 km/h - aggiunge -. In ogni momento potrebbero sbucare da qualche sentiero o dai prati runner, ciclisti o pedoni. Invece in molti scambiano viale Cavriga per il circuito dell’Autodromo”.

Davyd non è uno che si arrende. Era salito alla ribalta delle cronache non solo per i suoi successi sportivi, ma anche per l’impegno politico. Si era presentato alle elezioni comunali di Monza del 2022 sostenendo la lista del candidato sindaco Paolo Piffer. "Se esistono le ordinanze vanno fatte rispettare - conclude -. Servono maggiori controlli all'interno del Parco".

Attualmente il divieto di transito è previsto nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali. Dal lunedì al venerdì il tratto è percorribile dalle 7 alle 10 e dalle 16 alle ore 19:30, con esclusione dei veicoli di pronto intervento e soccorso, dei concessionari e relativo personale di attività poste all’interno del confine del parco, dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria munite di contrassegno, dei veicoli in ingresso e uscita dai parcheggi di Porta Monza e Porta Villasanta limitatamente ai rispettivi varchi.