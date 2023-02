"Festini con pizza, droga" e spazzatura: quella "terra di nessuno" a due passi dal centro di Monza

Bottiglie di birra, cartoni di pizza e cartacce varie a terra abbandonate vicino a cestini dei rifiuti e a terra, tanto da occupare anche il marciapiedi. Si presentava così all'alba l'area dei giardini degli Artigianelli a Monza mercoledì mattina. E a "fotografare" quell'immagine di degrado di un angolo della città alle spalle del centro storico sono stati i residenti e il comitato Monza Mia sotto cui si sono riuniti residenti e commercianti per chiedere interventi e riqualificazione della zona.

"Questo è il risultato di uno dei tanti festini a base di droga, alcol ed anche qualche pizza svoltosi ieri sera presso la centralissima area verde di via Campini - ang. via Manzoni - via Gramsci. Indisturbati, sfacciati, padroni di un punto della città che è sempre più terra di nessuno" hanno scritto puntando l'attenzione sulla situazione di degrado della zona. "Non consentiremo che nella nostra città si verifichi con una costanza inequivocabile questo schifo. La soluzione non è rappresentata da interventi singoli, sporadici e che non tengono conto dell entità e complessità del problema. Questo comitato richiede un progetto di Rigenerazione/riqualificazione urbana concreto "parallelo" ad azioni repressive e preventive da parte delle autorità" spiegano.

L’intento - avevano spiegato da Monza Mia dopo l'annuncio della costituzione del comitato - è quello di “sensibilizzare la popolazione che vive e lavora in queste vie della città affinché partecipi ad una reazione civile e sociale per segnalare con puntualità (ossia praticamente ogni giorno…) a Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale quanto avviene in un’area che - pur centralissima - è ormai una delle più degradate e pericolose della città”.

“Difficilmente altrove, tanto più, poi, in un capoluogo di provincia (che, come tale, dovrebbe essere ben presidiato dalle Forze dell’Ordine) e per di più in un pieno centro cittadino è dato riscontrare quanto accade a Monza dove le giornate sono scandite dagli stabili assembramenti di numerosi spacciatori di droga (e relativi complici e clienti), dal consumo collettivo di sostanze stupefacenti e di alcolici (sino all’ubriachezza molesta), da risse, danneggiamenti, disturbo della quiete pubblica (tramite schiamazzi e musica ad altissimo volume, anche a tarda sera) e dalla riduzione del giro d’affari delle attività commerciali gestite da cittadini monzesi” denunciano i residenti.

“Si tratta di una condizione vergognosa, indegna ed inaccettabile che non si registra in nessun’altra città capoluogo di provincia della Lombardia” avevano sottolineato dal neocostituito comitato affidato alla guida di Lucia Borrello.