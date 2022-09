La mamma che denuncia sui social il giardinetto del degrado (e il sindaco che interviene)

Un'area giochi a due passi dal centro, vicino alla piscina e alla scuola. Una piccola oasi non lontano dal centro storico se non fosse per il degrado e per la maleducazione di alcune persone che frequentano quel piccolo angolo di verde in città.

Così che Elisa Favaro, mamma monzese che si era presentata alle ultime elezioni nelle liste di Forza Italia, dopo aver raccolto l'ennesima lamentela da parte dei genitori che frequentano i giardinetti del Nei ha deciso di denunciare il fatto sui social. Fontanella divelta, cestini stracolmi di rifiuti tanto che qualcuno ha persino abbandonato un sacco di plastica pieno di immondizia. E ancora lattine, scatole della pizza, e una carrellata di bottiglie di birra abbandonate anche sul muretto che porta all'ingresso dell'area comunale.

Degrado ai giardinetti del Nei (Foto Fb Elisa Favaro)

Un problema che da tempo le persone che frequentano quell'area denunciano. Un problema che aumenta la sera e nel fine settimana quando il giardinetto, che anche di notte resta aperto per garantire il passaggio a chi ha affittato o acquisto il posto auto nel grande garage sotterraneo, diventa luogo di ritrovo di ragazzi che spesso organizzano serate a base di alcol lasciando l'indomani uno spettacolo tutt'altro che lusinghiero. E che, magari a causa di qualche bicchiere di più, danneggiano il bene pubblico.

"Venerdì pomeriggio ai giardinetti del Nei - aveva scritto Elisa Favaro sui suoi social -. Menomale che il nostro sindaco Pilotto, in campagna elettorale, prometteva una città più pulita e sicura. I parchetti di Monza dovrebbero veder crescere i nostri figli e non il degrado". Il sabato mattina il sindaco Paolo Pilotto ha effettuato un sopralluogo ai giardinetti del Nei e documentato il tutto sulla sua pagina Facebook.

Fontanella divelata ai giardinetti del Nei (Foto Fb Elisa Favaro)

"9.30 di sabato 24 settembre - scrive il primo cittadino -. Dopo aver parlato con il primo addetto, già presente sul luogo, e il suo caposervizio, arriva il secondo addetto e entambi cominciano immediatamente a pulire le aree fra i muretti e le siepi. Mi riferiscono che questa operazione viene effettuata almeno una volta alla settimana. Sono stati tempestivi e immediati, ma comunicano anche che ci sono alcuni problemi, uno dei quali sta nella difficoltà di lavorare fra gli arbusti, che rendono più difficile la raccolta. Ringrazio il personale per la cortesia, la pronta disponibilità e la collaborazione. In settimana valuteremo le difficoltà che sono state rappresentate. Invece sul fronte del comportamento di chi lascia una situazione del genere sono in corso altre verifiche, che preludono ad una serie di provvedimenti da prendere a breve".

Un intervento che Elisa Favaro spera prosegua in futuro. "Purtroppo il problema dei cestini pieni di immondizia prosegue da tempo - aggiunge -. Continuerò a monitorare la situazione. Parlando con chi frequenta quell'area verde è emerso anche un problema di sicurezza. Una mamma nei giorni scorsi ha sporto denuncia contro una donna che passeggiava con il cane senza guinzaglio e che l'avrebbe aggredita fisicamente. Mi fa sorridere il fatto che il sindaco si sia accorto del problema dopo la mia denuncia sui social: i giardinetti del Nei sono molto frequentati, il problema non è nuovo".