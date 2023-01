Il monumento senza pace usato come immondizia e luogo di bivacco

Da anni le lamentele e le segnalazioni susseguono. Ma ad oggi il problema dell'uso improprio del monumento ai caduti a Monza resta irrisolto. L'ultima segnalazione sui social, sulla pagina Facebook 'Sei di Monza se...’ dove una monzese ha postato le immagini del monumento dove sono state abbandonate le bottiglie di birra, alcune anche in frantumi, 'ricordo' probabilmente di un pomeriggio o di una serata alcolica sul sacrario cittadino.

Naturalmente le foto hanno sollevato numerosi commenti unanimi nel condannare questo 'oltraggio' al monumento dedicato ai monzesi caduti durante la guerra. C'è chi ha risollevato il progetto - del quale si parlava durante la giunta Allevi - di recintare il monumento. Richiesta poi ritornata nei mesi scorsi anche in aula con un'interrogazione presentata dal consigliere Stefano Galli (Fratelli d'Italia). C'è chi invece propone maggiori controlli da parte della polizia locale in piazza Trento e Trieste con relative sanzioni per chi sale sul monumento.

Sui social è intervenuto anche l'assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti che ha annunciato che l'intenzione della giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto non è quella di posizionare un cancello (anche se basso), ma di intervenire con l'installazione di un impianto di illuminazione che dovrebbe dissuadere i cittadini da certi comportamenti. “Il cancello rischia seriamente di deturpare il monumento. Lavoriamo in altro modo”, ha spiegato l’assessore sui social.