Ubriachi (e qualcuno anche drogato) al volante, sei patenti ritirate a Monza in due giorni

Obiettivo sicurezza stradale. Nel corso del weekend la polizia è stata impegnata in una serie di controlli che hanno visto lungo le arterie cittadine e i punti di snodo della viabilità comunale pattuglie della polizia stradale e agenti della polizia locale. "Il fenomeno dell’incidentalità stradale, come noto, è tristemente agli onori della cronaca per la sempre maggiore presenza di vittime, in particolare di giovane età. Tra le cause sulle quali si punta frequentemente il dito, non solo la distrazione, anche causata da un uso rischioso e non compatibile con la guida del telefonino, ma anche la guida alterata dall’effetto di sostanze alcoliche o psicoattive" specificano dalla questura.

Nell'ambito del progetto #responsabilmentegiovani, nel trascorso weekend, sono stati fermati una sessantina di automobilisti. Tutti i conducenti controllati sono stati sottoposti a un pre-test con un precursore per verificare l'eventuale superamento dei limiti. E poi si è proceduto nei casi di necessità al test vero e proprio. Sono state in totale 6 le patenti ritirate dagli agenti per il superamento del limite legale di presenza di alcol nel sangue alla guida.

Quattro persone, residenti in provincia o nelle province limitrofe, sono risultate positive per guida in stato di ebrezza alcolica superando di più del doppio il limite consentito dalla norma con una denuncia penale, come previsto dalla normativa vigente, oltre al ritiro della patente. Altri due automobilisti invece, sono stati sorpresi a circolare su strada alla guida in stato di alterazione di poco superiore rispetto al limite (cosiddetta fascia A – tra 0,5 e lo 0,8 g/l) e sono stati sottoposti a sanzione amministrativa, oltre che al ritiro della patente.

Uno dei due è stato sottoposto anche all’accertamento con precursore droghe che ha fornito risultato positivo al THC e agli oppiacei. Non avendo dato il consenso all’ulteriore accertamento presso l’ospedale è stato denunciato per il rifiuto con conseguente sequestro amministrativo del veicolo e denuncia penale.

Sono stati sequestrati in totale tre veicoli, due per la violazione dell’art. 186 cds nella sua fascia massima (fascia C oltre 1,5 g/l) ed uno per il rifiuto dell’accertamento droghe ex art. 187 comma 8 cds. Nel corso del 2022 sono stati quasi 500 i conducenti sanzionati penalmente o amministrativamente per guida in stato di ebbrezza con un aumento rispetto all’anno precedente coincidente con l’abbassamento delle misure anticovid e l’incrementarsi della circolazione veicolare.

"In futuro proseguiranno questi controlli congiunti in città, per continuare l’impegno contro il fenomeno, purtroppo sempre attuale, della guida in stato di alterazione psicofisica provocata dall’abuso di alcol, soprattutto nel fine settimana" annunciano dalla questura.