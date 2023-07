Entrano nel parco chiuso per i danni del maltempo: 11 persone denunciate

Il parco è ancora chiuso, a causa dei danni del maltempo e a vietare l'accesso alle aree verdi cittadine oltre al nastro di delimitazione c'è anche una ordinanza a firma del sindaco. Ma qualcuno ha fatto come se nulla fosse ed è entrato lo stesso per trascorrere una giornata estiva all'insegna del sole all'aria aperta. Succede a Brugherio dove 11 persone che si erano introdotte nonostante i divieti al parco Increa sono state denunciate.

"Nonostante l’ordinanza del Sindaco Assi di divieto di accedere ai parchi cittadini, per evidenti condizioni di pericolo, si registrano inottemperanze da parte di alcuni cittadini" si legge in una comunicazione del municipio. Sabato mattina infatti al parco Increa in seguito a un controllo la polizia locale ha denunciato ai sensi del 650 C.P. 11 persone provenienti da Cernusco e Carugate, ma anche di Brugherio e Bresso. Si erano introdotti all'interno dell'area "pur essendo il divieto ben visibile con cartelli, nastro bicolore e transenne".

"L’invito della Polizia Locale di Brugherio e di rispettare il divieto su tutte le aree verdi della città di Brugherio, così da evitare pericoli e denunce" è l'appello contenuto nella comunicazione.