"Ma come faccio a far giocare mio nipote su uno scivolo così?"

In questi pomeriggi di sole nonna Ross accompagna il nipotino ai giardinetti del quartiere ma quando lo ha aiutato a salire sullo scivolo è rimasta senza parole e lo ha fatto subito scendere per evitare che si potesse far male. La segnalazione è arrivata a MonzaToday da Emilio Dilda, residente di San Rocco, da anni punto di riferimento per chi vive nel rione per le segnalazioni di piccoli e grandi problemi. “Proprio come quello di nonna Ross – ci spiega -. Come è possibile che l’amministrazione non presti attenzione e cura nella manutenzione anche dei giochi sui quali si divertono i bambini? Questo è come è ridotto lo scivolo nell’area verde di San Rocco”. Un giardinetto molto frequentato dove, ogni giorno, arrivano tanti bambini. Soprattutto durante la bella stagione.

“Ma bisogna arrivare a tanto in periferia? - aggiunge Dilda -. A che cosa serve la consulta e i consiglieri che abitano nel rione se poi, anche questi piccoli ma importanti problemi, non vengano portati all’attenzione dell’amministrazione? Siamo davvero al degrado, ma in questo caso c’è ancora più amarezza perché la mancanza di cura è rivolta proprio ai più piccoli”. Nonna Ross ha inviato a Dilda un piccolo reportage fotografico con lo scivolo in legno e plastica che presenta in numerosi punti i segni del tempo e dei vandali. La donna ha segnalato subito il problema a Dilda nella speranza di un rapido intervento evitando così che qualche bimbo, involontariamente, si possa fare male.