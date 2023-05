Denunciato l'uomo che il pomeriggio guidava ubriaco per le vie della città

Quando gli agenti della polizia locale lo hanno fermato era evidente che aveva alzato il gomito. L’uomo – un 58enne di Varedo – è stato quindi sottoposto all’alcoltest ed è risultato avere un elevato livello di alcool nel sangue pari a 2,08 g/l (il limite previsto dalla legge è di 0,5 g/l).

Per il conducente è scattata la denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza alcolica, con conseguente sequestro per confisca dell'auto in quanto di sua proprietà, e la sua patente sarà sospesa per un lungo periodo con la possibilità di venire definitivamente revocata. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di sabato 27 maggio a Bovisio Masciago lungo la Nazionale dei Giovi quando una pattuglia della polizia locale ha fermato un’automobilista che, a bordo della sua Opel Agila, aveva un’andatura pericolosa.

L’uomo è apparso subito poco lucido ed emanava un forte alito alcolico. Sottoposto quindi al pretest alcolemico e di conseguenza alle prove con l'etilometro, è risultato avere un elevato livello di alcool nel sangue pari a 2,08 g/l. Da accertamenti effettuati è emerso inoltre come in passato fosse già stato denunciato per lo stesso reato. È stato quindi nuovamente denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza.