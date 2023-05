Denunciato l'uomo che sparava da casa sua verso la strada con la carabina

I carabinieri di Cantù, al confine con la Brianza monzese, quel giorno hanno ricevuto molte chiamate da persone che segnalavano che un uomo stava sparando dalle finestre di casa verso la strada, senza un motivo. A finire nei guai un 48enne denunciato in stato di libertà per aver violato le disposizioni in materia di custodia delle armi. L'uomo aveva cominciato a sparare con la carabina (a aria compressa) nel pomeriggio di domenica 7 maggio. Le pattuglie dei carabinieri di Fino Mornasco e Cermenate si erano subito recate sul posto identificando l'autore di questo gesto. Quando hanno perquisito la sua casa hanno accertato accertando che possedeva delle armi regolarmente denunciate, poi sottoposte a sequestro dai militari per la violazione delle varie normative in materia.