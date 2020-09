“Datemi i soldi”, deruba due 13enni in centro Monza: arrestato

Sono stati minacciati mentre camminavano in centro da un uomo che ha intimato loro di consegnargli il denaro che avevano con sé. Poi, spaventati, appena hanno visto gli agenti della polizia locale in via Italia, hanno chiesto aiuto, consentendo al personale del NOST, il Nucleo Operativo di Sicurezza Tattica del comando di via Marsala, di arrestare il responsabile.

A segnalare l’accaduto sono state direttamente le vittime, due adolescenti di 13 anni. I minorenni hanno avvicinato gli uomini in divisa in servizio presso il presidio fisso in via Italia e hanno fornito preziose indicazioni per identificare l’uomo che nel frattempo aveva provato ad allontanarsi in direzione di Largo Mazzini. Dopo un breve inseguimento gli agenti lo hanno rintracciato: dopo il fermo il presunto ladro, 19 anni, egiziano, senza fissa dimora e noto alle forze di polizia, è stato identificato nella centrale di via Marsala poiché privo di documenti e si trova ora in carcere a Monza.

“Il presidio fisso in via Italia si conferma una buona scelta di questa Amministrazione poiché sta diventando un punto di riferimento per i cittadini e un osservatorio privilegiato per conoscere meglio luoghi e volti di quanti frequentano abitualmente la zona”, spiega l’Assessore alla Sicurezza Federico Arena. “Così gli agenti della Polizia Locale sono sempre pronti ad intervenire in caso di necessità sul fronte della sicurezza e della tutela del decoro urbano”.