Desio, sequestrato terreno di 12mila metri quadri con rifiuti pericolosi. Era usato come discarica

12mila metri quadri di discarica a cielo aperto, con rifiuti anche pericolosi la cui natura non è stata specificata, in questa vasta area del comune di Desio erano stati abbandonati e movimentati rifiuti pericolosi e non pericolosi in quantità esorbitanti.

La discarica è stata sequestrata lo scorso 9 novembre e sono tre le persone denunciate. L'operazione è stata portata avanti dalla polizia locale che aveva ricevuto numerose segnalazioni in merito e di conseguenza ha effettuato i dovuti controlli e le indagini che hanno portato al sequestro.

Non è stata specificata la natura pericolosa dei rifiuti.