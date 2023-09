L'autista che (all'insaputa del datore di lavoro) abbandona rifiuti pericolosi

Nello spazio verde nei pressi della rotatoria avevano abbandonato 4 scatoloni pieni di rifiuti domestici, oltre a numerosi farmaci e sacchetti che riportavano il simbolo di pericolo di contaminazione biologica. Grazie alle nuove tecnologie in dotazione alla polizia locale, gli agenti sono risaliti al presunto autore del gesto.

Il fatto è accaduto a Desio dove un uomo ha abbandonato i rifiuti pericolosi in via Mazzini, all’incrocio con via generale Dalla Chiesa, nell’area verde esterna alla rotatoria. L’episodio risale al 18 luglio 2023 luglio quando gli agenti della polizia locale hanno trovato nell’area vicino all’ospedale di Desio quattro contenitori di plastica contenenti dei rifiuti. Da una prima sommaria verifica si rilevava la presenza di rifiuti domestici, ma anche di materiale potenzialmente pericoloso per la salute pubblica, con tanto di campionature biologiche presenti. Da ulteriori verifiche gli agenti hanno scoperto che insieme ai farmaci c’erano alcune bolle di trasporto relative a medicinali, in aggiunta ad alcuni scontrini stradali di mancato pagamento di transiti ai caselli, che hanno così consentito di risalire all’azienda, grazie alla ricerca effettuata sulle banche dati ministeriali del numero di targa presente sui documenti. L’azienda ha sede in Brianza,

Sono stati quindi separati i rifiuti domestici da quelli sanitari e biologici, ponendo a sequestro probatorio questi ultimi per la convalida da parte dell’autorità giudiziaria. Al contempo gli agenti si sono concentrati sull'attenta visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza poste ai varchi della città, riuscendo a individuare diversi passaggi del mezzo che trasportava il materiale, che è risultato di proprietà della ditta brianzola specializzata nel trasporto sanitario. All’azienda, immediatamente contattata, sono state chieste dettagliate informazioni in merito all’utilizzo del veicolo durante quella giornata: il mezzo sarebbe stato utilizzato da un loro dipendente. L’uomo è stato più volte convocato al comando, ma - da quanto riferiscono gli inquirenti - non si sarebbe mai presentato. Per questo motivo è stato intimato un invito a comparire all’amministratore delegato dell’impresa, estraneo all’accaduto, e che ha collaborato con le istituzioni. Il dipendente si è presentato in comando il 22 agosto: l’uomo è stato denunciato alla procura della Repubblica. Parallelamente alle attività di polizia giudiziaria, sono tuttora in corso anche verifiche amministrative sui documenti di guida dell’interessato e sui certificati di trasporto dell’azienda.

“Ringraziamo per la consueta solerzia gli agenti della polizia locale, che non solo hanno rinvenuto e fatto correttamente smaltire i rifiuti pericolosi trovati, ma hanno anche rintracciato il responsabile dell’abbandono - commenta il sindaco Simone Gargiulo - Un lavoro di controllo ambientale del territorio costante e sempre più proficuo, volto a scoraggiare queste azioni incivili e che, in questo caso, ha evitato un rischioso danno all’ambiente”.

“Rivolgo infine un sentito ringraziamento ai cittadini che con le loro segnalazioni hanno dato il via a una vera e propria operazione di sicurezza partecipata – conclude il vicesindaco Andrea Villa - Questo tipo di schema, basato sul gioco di squadra tra cittadini e Forze dell’Ordine, risulta vincente nel contrastare gesti di inciviltà, oltre a tutelare il decoro urbano e la salute pubblica”.