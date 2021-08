Aggressione in una casa: un giovane finisce in ospedale in codice rosso

Un’aggressione per motivi ancora tutti da chiarire: un ragazzo finisce in ospedale in codice rosso.

Notte violenta in un’abitazione di Desio. Sabato 31 luglio, intorno alle 23.30, i carabinieri della Compagnia di Desio sono intervenuti in seguito a un'aggressione in una casa di via Garibaldi.

Due le persone coinvolte, entrambe ubriache: secondo le prime informazioni si tratta di due ragazzi, entrambi poco più che ventenni, uno di origine marocchina e l’altro di origine tunisina.

Immediato l’arrivo dei soccorsi. L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato le ambulanze in codice giallo.

Ma giunti sul posto, le condizioni del giovane tunisino sono apparse più gravi e il ragazzo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

L’altro giovane, invece, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Desio.