L'uomo che finge di essere un idraulico ma è uno spacciatore: arrestato

Ha cercato di mantenere la calma il 36enne quando è stato fermato dai carabinieri a bordo di un'utilitaria in via Maestri del Lavoro a Desio. L'uomo, un cittadino marocchino, ha detto di essere un idraulico e che aveva molta fretta di raggiungere la casa di un suo cliente per una grossa perdita d'acqua che doveva riparare. I militari però hanno notato che in macchina non c'erano i ferri del mestiere e quindi, insospettiti, hanno deciso di perquisire l'abitacolo. Qui, ben nascosti sotto il bauletto porta oggetti, hanno trovato i “ferri del vero mestiere”, ma non si trattava di cacciaviti o nulla che abbia a che fare con la professione di idraulico ma di 23 involucri di cocaina, circa 200 euro e due telefoni cellulari che in gergo vengono chiamati “citofoni”.

L’uomo si è rivelato essere una vera “primula rossa” del settore, residente a Bergamo e con svariati domicili in tutta Italia, atteggiamento tipico di chi vuole far perdere le sue tracce.

Nell'auto è stato trovato anche un costoso notebook che è risultato rubato a un 50enne seregnese e residente a Seveso che, dopo aver raggiunto il comando di Desio per riprenderlo, ha ringraziato più volte i carabinieri, perché nella memoria del computer custodiva dati importanti per il suo lavoro e la sua attività nel settore edile.

Il finto idraulico è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.