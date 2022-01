All'ospedale di Desio la befana é "scortata" dai carabinieri

La befana ha fatto tappa anche all'ospedale di Desio: ad attenderla i bambini ricoveti nel reparto di pediatra. Ma la simpatica vecchina non è arrivata da sola. A scortala i militari in servizio e in congedo che hanno deciso di regalare un'Epifania di solidarietà e di festa ai bambini che stanno attraversando il dramma della malattia.

Sorrisi, emozione e tanta curiosità questa mattina, giovedì 6 gennaio, all'ospedale di Desio.

Bocche aperta e occhi sgranati quelli dei piccoli pazienti che hanno visto arrivare la befana scortata dai carabinieri. I militari della compagnia di Desio, insieme ad alcuni volontari dell'Associazione nazionale carabinieri di Desio, hanno deciso di far visita ai piccoli pazienti consegnando i doni. Un omaggio anche ai neogenitori.

" Un’iniziativa benefica resa possibile grazie all’ospitalità concessa dalla direzione sanitaria, che riconferma il ruolo di vicinanza e sostegno alla comunità che da sempre contraddistingue l’opera dell’Arma", riferiscono i militari.