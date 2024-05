Minaccia i carabinieri con un coltello di 30 cm: fermato grazie al taser e arrestato

Era entrato nel ristorante armato di coltello e aveva minacciato il gestore. L’uomo – un 30enne originario del Marocco già noto alle forze dell’ordine – è stato arrestato poi dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale.

Il fatto è accaduto nella tarda serata del 22 maggio a Desio. I carabinieri del Radiomobile sono intervenuti in via Lampugnani in seguito alla segnalazione da parte di alcuni cittadini della presenza in strada di un gruppo di persone, tra le quali un uomo armato di coltello. Quando i militari sono giunti sul posto hanno raccolto le testimonianze di alcuni presenti e in particolare quella del gestore del ristorante minacciato con un coltello.

I carabinieri hanno subito iniziato le ricerche e hanno trovato, in una via adiacente, il 30enne nascosto dietro a un cespuglio. L’uomo, secondo quanto riferiscono i carabinieri, sarebbe stato in evidente stato di alterazione psicofisica, avrebbe estratto un coltello di circa 30 centimetri e avrebbe minacciato i militari invitandoli a non avvicinarsi. I carabinieri sono riusciti a fermare l’uomo grazie all’uso del taser, senza arrecargli lesioni.

Al termine delle operazioni di identificazione l’uomo, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato trattenuto nella camera di sicurezza della caserma fino all’udienza di convalida, nel corso della quale il giudice ha disposto a suo carico l’applicazione della custodia cautelare in carcere.