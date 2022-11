La coppia che viveva in una cantina trasformata in appartamento

Avevano trasformato la cantina della palazzina in una vera e propria abitazione. Con tanto di cucina, soggiorno, bagno e per cucinare utilizzavano una bombola del gas.

Questo quanto hanno trovato gli agenti della polizia locale di Desio quando lo scorso 4 novembre - in seguito ad un esposto presentato al comando cittadino - hanno aperto la porta della cantina di una palazzina di città. Uno scantinato dove viveva una coppia, marito e moglie di origine straniera con regolare permesso di soggiorno. I due avevano trasformato quella cantina in una vera e propria casa.

I vigili hanno immediatamente rimosso la bombola del gas, mettendo così lo stabile in sicurezza. Sono stati subito allertati gli uffici comunali per l'emissione dell'ordinanza del ripristino dello stato dei luoghi. Nel frattempo gli agenti della polizia locale stanno effettuando i controlli per risalire al proprietario dello scantinato.

Gli agenti hanno scoperto la vicenda grazie alla segnalazione di un cittadino che, tramite un esposto presentato al comando della polizia locale, ha denunciato il presunto utilizzo dello scantinato come abitazione.