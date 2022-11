Tutte le iniziative organizzate a Desio per la giornata contro la violenza sulle donne

Tra le vittime di violenze, omicidi, abusi fisici e psicologici emergono sempre più spesso donne fragili e sole. Inizia tutto per gioco, con una battuta, con un’espressione un po’ più spinta, per poi finire a riempire le pagine di cronaca senza distinzioni di età, di ceto o di paese di origine. Iniziative, eventi benefici, un incontro pubblico con le forze di polizia locale, spettacoli, film e incontri nei plessi scolastici. Ma anche l’inaugurazione una nuova panchina rossa presso la Scuola Tolstoj: sono numerosi gli appuntamenti organizzati per il 25 novembre in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, per sensibilizzare, approfondire, analizzare e contribuire a cambiare questa realtà.

Attenzione e impegno sul tema

"L’attenzione e l’impegno delle istituzioni nelle azioni di sensibilizzazione sul tema e di condanna della violenza sulle donne devono sempre essere ai massimi livelli – dichiara il Sindaco Simone Gargiulo – Spesso si tende a minimizzare il problema, senza prendere coscienza del fatto che si tratti di un tema molto delicato, complesso e attuale, purtroppo. Tutti abbiamo il dovere di affrontare questa problematica con fermezza e decisione. A partire dalla cultura e dall’educazione, attraverso cui passano i valori imprescindibili di tutela e difesa dei diritti delle donne”.

Tenera alta l'attenzione

“Vogliamo ricordare questa data, le sue origini e il profondo significato che ha e che continua ad assumere quotidianamente – afferma l’assessore alle pari ppportunità Samantha Baldo - E' nostra convinzione tenere alta l'attenzione e cercare di sensibilizzare le persone, in ogni fascia di età, verso il tema della violenza di genere da intendersi in tutte le sue sfaccettature, quindi non solo quella fisica che lascia segni visibili, ma anche quella psicologica, che passa attraverso le umiliazioni e l'isolamento. Vogliamo rendere consapevoli le donne, ma anche gli uomini, che certi comportamenti sono sbagliati e vanno denunciati. Attraverso le diverse iniziative che sono state organizzate grazie alla collaborazione con le associazioni, le forze dell'ordine e di polizia locale e persino il tessuto commerciale, vorremmo lanciare il messaggio alle donne che non sono sole. Da qui la locandina realizzata in diverse lingue per pubblicizzare il 1522 e arrivare a tutte le donne desiane, grazie alla collaborazione con gli esercizi di prossimità. Ogni giorno leggiamo notizie di donne uccise per mano dei compagni, bambini che rimangono senza famiglia, con danni che si propagheranno nelle loro vite, in maniera, a volte, irreparabile. Non possiamo restare indifferenti a tutto ciò o sminuire tali questioni. Si tratta di un problema culturale e sociale, che non si risolve certamente con la negazione, per questo collaboriamo con le associazioni che contrastano la violenza sulle donne”.

Le associazioni che collaborano

L’amministrazione comunale proporrà diversi incontri, organizzati anche grazie alla collaborazione con il centro antiviolenza White Mathilda, con l'associazione Casa delle Donne e con l'ausilio di altre realtà cittadine. Questa è l'occasione per sottolineare la rete di ascolto e di aiuto che si vuole sempre più diffondere sul territorio, oltre al Numero gratuito Antiviolenza e Stalking 1522 nazionale, attivo 24 ore su 24, promosso e gestito dal dipartimento per le pari opportunità presso la presidenza del consiglio.

Anche il consiglio si schiera contro la violenza

Anche tutto il consiglio comunale si unirà al messaggio per affermare ancora una volta che la violenza di genere va eliminata. Senza togliere tempo agli impegni istituzionali, i consiglieri organizzeranno un'iniziativa per lanciare un messaggio a tutte le donne. Sulla facciata del palazzo comunale sarà anche esposto uno stendardo contro la violenza sulle donne, per riprendere la campagna #nonseidasola e #orangetheworld promossa da Un Women, organizzazione delle Nazioni Unite, dedicata all’uguaglianza di genere e all’emancipazione femminile contro ogni discriminazione. Durante la settimana del 25 novembre saranno distribuite locandine ai commercianti e ai supermercati per pubblicizzare il contatto di pronto intervento 1522 in diverse lingue (traduzioni a cura di Casa delle Donne) e il riferimento di White Mathilda, mentre la Biblioteca civica di Desio allestirà uno scaffale tematico, oltre a promuovere una campagna di sensibilizzazione sui social media. Per tutto il mese di novembre, invece, le psicologhe professioniste volontarie dell’Associazione White Mathilda promuoveranno alcuni incontri sul tema della violenza nelle classi terze delle scuole secondarie di primo grado. Ma non solo. In collaborazione con l’Associazione Casa delle Donne, sarà realizzata una rappresentazione teatrale accompagnata dalla lettura di pensieri e poesie ideate dagli alunni durante gli appuntamenti.

Eventi dal 18 al 22 novembre

Il comando provinciale carabinieri di Monza, d’intesa con il coordinatore provinciale dell’Anc propone ai comuni della provincia di Monza e Brianza la realizzazione di una campagna di comunicazione per sensibilizzare sul tema, oltre a un evento di presentazione con il prefetto di Monza Brianza Patrizia Palmisani in calendario martedì 22 novembre, con invito esteso a tutti i sindaci della provincia e alle associazioni di settore, presso la sede della provincia in via Grigna a Monza.

Eventi 25 novembre

L’associazione Selecao internazionale sacerdoti propone l’evento benefico “Un pallone per un sorriso”, presso il palafitline Desio dalle 16 alle 23, con ingresso a offerta libera, il cui ricavato andrà a sostenere progetti benefici della nazionale italiana sacerdoti & nazionale italiana suore. L’Istituto Comprensivo Tolstoj organizza una cerimonia di intitolazione della Panchina Rossa all’ex alunna Valeria Mariani, vittima di femminicidio, oltre all’installazione temporanea (annuale) di opere prodotte dagli alunni. La polizia locale, in collaborazione con la polizia provinciale Monza Brianza, organizzano l’iniziativa “Non sei sola. Istruzioni per contrastare la violenza di genere”, un incontro pubblico con le forze di polizia locale aperto alla cittadinanza per sensibilizzare sul tema della violenza. Saranno presenti il comandante di Desio Giovanni Dongiovanni, il comandante Flavio Zanardo e il vicecomandante Umberto Trope della polizia provinciale MB, un operatore di polizia giudiziaria distaccato presso la procura della repubblica di Monza, che forniranno consigli utili alle donne per affrontare situazioni di violenza domestica, informazioni sulla legislazione vigente e nozioni sul porto e l'uso dello spray antiaggressione – Sala Pertini alle 21.

Eventi 26 novembre

L’associazione Casa delle Donne Desio organizza l’evento “Parole e musica contro la violenza alle donne” presso la Casa delle Donne in via Lampugnani 80 – alle 17 con replica alle 18 – ingresso libero previa prenotazione allo 3336028331 o alla mail casadelledonnedesio@gmail.com.

Eventi 27 novembre

“Otto”, uno spettacolo di danza contemporanea in Villa Tittoni, dalle 17 alle 18,30 con ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.villeaperte.it, fino ad esaurimento posti.

Eventi 30 novembre

Proiezione del film “L’impegno in un abbraccio” di Giusy Virzi, regia di Marino Carmelo in Sala Pertini dalle 21 alle 23,30 ingresso libero fino ad esaurimento posti (99) con prenotazione obbligatoria, telefonando ai numeri 0362/392235- 237- 240, a cura dell’assessorato alle pari opportunità.