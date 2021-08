Rubano per due notti nello stesso negozio: arrestati dai carabinieri

Rubano nello stesso negozio per due notti di fila, ma la seconda volta vengono fermati dai carabinieri mentre stanno scappando con i borsoni con la refurtiva. Ma davanti al giudice negano il furto, e dichiarano che quei borsoni pieni di generi alimentari e per l’igiene personale li avevano trovati per strada. Ad inchiodarli, però, c’erano le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Per i due è scattato l'arresto per furto aggravato.

Il fatto è accaduto in un negozio di alimentari di Desio, nel quartiere di San Carlo. Protagonisti due pregiudicati di 36 e 38 anni fermati dai carabinieri del Radiomobile di Desio. Il primo furto nella notte tra sabato e domenica quando i ladri avevano rubato generi alimentari e la cassa continua.

Dopo il primo colpo i militari avevano effettuato il sopralluogo alle prime ore del mattino, chiamati dai gestori che si erano accorti della saracinesca forzata e del furto.

A poche ore di distanza, nel cuore della notte, i ladri sono tornati nuovamente in azione. Questa volta però a dare l’allarme un vicino richiamato dai rumori sospetti. Sul posto sono arrivate le gazzelle dei carabinieri che hanno rintracciato i due ladri mentre tentavano la fuga con i borsoni pieni di generi alimentari e per l’igiene personale appena rubati per un valore di circa 700 euro. La refurtiva è stata restituita ai proprietari

Nonostante i filmati di videosorveglianza abbiano ripreso integralmente le fasi del furto, i due hanno negato ogni responsabilità rispondendo al giudice che i borsoni trovati in loro possesso erano stati abbandonati a lato della strada e loro li avevano recuperati.

Il giudice del Tribunale di Monza ha convalidato l’arresto applicando la misura dell’obbligo di presentazione in caserma.