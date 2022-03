Va a fuoco una canna fumaria: pompieri al lavoro

Paura per un incendio a Desio. Questa mattina, martedì 2 marzo, i pompieri del comando di Monza sono intervenuti per un incendio a una canna fumaria in una palazzina di Desio.

Le fiamme sono divampate in una canna fumaria di una palazzina di via Buonarroti. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con autopompa, autoscala e modulo di supporto della sede di via Mauri.

Fortunatamente non si registrano feriti.