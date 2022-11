La palazzina brianzola da dove piovono bottiglie dai balconi

Il motivo per cui quell'uomo lanciava bottiglie dal balcone di casa resta ancora ignoto. L'unica certezza è che i residenti si sono spaventati e che, solo per fortuna, nessuno si è fatto male. Fortunatamente un cittadino ha allertato la polizia locale: gli agenti, giunti subito sul posto, dopo aver transennato la strada piena di bottiglie di vetro in frantumi, è riuscita a fermare l'uomo che le lanciava.

Il fatto è accaduto lo scorso 25 ottobre a Desio, ma la polizia locale lo ha comunicato solo venerdì 10 novembre. Al centro della vicenda un uomo, di cui non è stata resa nota l'identità, che lanciava dal balcone della sua abitazione bottiglie di vetro. La tragedia è stata sfiorata. Gli agenti, dopo essere entrati nell'abitazione dell'uomo, hanno trovato nell'appartamento altre bottiglie di vetro. Gli agenti hanno denunciato l'accaduto alla procura della Repubblica di Monza.