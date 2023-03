Ordigno inesploso trovato in una casa di corte: evacuata una famiglia e chiusi i negozi

Ieri pomeriggio 18 marzo una famiglia di Desio, nei pressi di via Matteotti, era intenta a ripulire un magazzino all'interno di una casa di corte. Qui hanno trovato un ordigno inesploso, probabilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale. La famiglia ha quindi avvisato i carabinieri che sono prontamente intervenuti e hanno attivato la regolare procedura di sicurezza in questi casi. I residenti sono stati evacuati e anche le attività commerciali chiuse. Per tutta la notte i militari dell'arma, sotto la guida del Maggiore Luigi Perrone hanno presidiato la zona fino all'arrivo, questa mattina, degli artificieri che hanno provveduto al disinnesco. L'area è tornata agibile.