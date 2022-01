Accoltellamento di Capodanno: ferito e presunto aggressore sono vicini di casa

Dai carabinieri bocche cucite sulla vicenda del ragazzo di 26 anni che l'1 gennaio è stato accoltellato a Desio. La vicenda è al vaglio dell'autorità giudiziaria che sta lavorando sulle ipotesi di reato.

I militari della caserma di Desio intervenuti immediatamente sul posto hanno identificato le persone coinvolte nella vicenda. Dalle informazioni fornite dai militari vittima e presunto aggressore vivono nello stesso complesso residenziale.

Il grave fatto di sangue ha sconvolto la comunità di Desio. L'accoltellamento è avvenuto sabato 1 gennaio, intorno alle 3, in via Matteotti.

La vittima è un ragazzo di 26 anni che è stato ferito gravemente con un coltello. Il giovane era stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza, ma non sarebbe in pericolo di vita, anche se le sue condizioni restano serie.

Sul fatto è intervenuto anche il sindaco di Desio Simone Gargiulo: "Una preghiera per il ragazzo che è in gravi condizioni e lotta per la vita all’ospedale e un abbraccio alla famiglia - ha scritto il primo cittadino sul suo profilo Facebook -. Insieme al vicesindaco Andrea Villa siamo in costante aggiornamento con le forze dell’ordine, a loro va il mio ringraziamento per il lavoro che ogni giorno svolgono per la sicurezza del nostro territorio.