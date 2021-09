La Protezione civile cerca volontari

La Protezione civile comunale di Desio cerca volontari. Al via la campagna di reclutamento di cittadini disponibili a fare parte del team, impegnato in attività di prevenzione ma anche di supporto in caso di emergenza.

Per diventare volontario bisogna avere compiuto i 18 anni, risiedere a Desio o nei comuni limitrofi. Per informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla sede desiana della Protezione Civile (via Partigiani d’Italia 7, vicino agli uffici di Polizia Locale), tutti i giovedì dalle 21 alle 23, oppure si puo’ telefonare allo 3601007951, o inviare un'email a protezionecivile@comune.desio. mb.it, oppure consultare la pagina Facebook della Protezione civile di Desio.

I volontari selezionati seguiranno un corso obbligatorio di formazione di base per il conseguimento dell’abilitazione finale.

Perchè diventare volontari della Protezione Civile? "Per aiutare la tua comunità - si legge nel comunicato del Comune - per salvaguardare il territorio in cui si vive, per fare parte di un gruppo, per essere formato e pronto ad aiutare in caso di emergenze (nazionali e non), ma, soprattutto, perché svolgere attività di volontariato è una delle più belle esperienze che si possano vivere".