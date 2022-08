Controlli record: in 40 giorni 100mila euro di multe (ma non solo)

Un'estate di intenso lavoro per la polizia locale di Desio. In 40 giorni di maxi controlli del territorio (dall'1 luglio al 10 agosto) sono state accertate 1.311 violazioni del codice della strada (per un totale di 100 mila euro) e controllati 1.147 veicoli.

Sono questi alcuni dei numeri dell'estate di controlli straordinari del territorio a cura della polizia locale di Desio. "Dai numeri che si riportano - fanno sapere dal comune brianzolo - si evince come nel solo periodo dal 1 luglio al 10 agosto gli agenti abbiano non solo presidiato il territorio quotidianamente, ma garantito attività di prevenzione e repressione delle infrazioni alle normative nelle diverse materie di competenza".

Ecco tutti i dati: 1147 veicoli controllati; 884 persone identificate; 306 interventi richiesti dai cittadini alla centrale operativa; 258 attività eseguite d'iniziativa dal personale di polizia locale; 53 controlli commerciali, ambientali, edilizi; 10 incidenti; 10 Interventi di polizia giudiziaria; 11 persone denunciate all'autorità giudiziaria in stato di libertà; 1 arresto; 1311 violazioni al codice della strada accertate (100.000 euro); 10 verbali per altre violazioni.

In tema di sicurezza nei giorni scorsi il sindaco Simone Gargiulo ha emesso un'ordinanza che vieta l'ingresso e il bivacco all'ex palazzo del mobile ormai diventato luogo di degrado e di attività illecite. Per chi non rispetterà l'ordinanza prevista una sanzione di 500 euro.