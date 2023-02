L'insetto giapponese che sta devastando le piante del comune brianzolo

Il comune di Desio corre ai ripari. Molte piante presenti sul territorio sono state attaccate dalla takahashia japonica, un insetto proveniente dal Giappone che da anni, ormai, infesta le piante del nostro territorio. Diverse le segnalazioni sia sui social, sia agli uffici comunali.

Dal comune di Desio fanno sapere che gli uffici "stanno seguendo la situazione e raccogliendo le segnalazioni che arrivano tramite l’App municipium (e non solo) - si legge nella nota ufficiale -. Al momento non è possibile nessun intervento antiparassitario. Le eventuali ipotesi di intervento chimico potranno essere valutate a seguito di specifiche indicazioni da parte di Regione Lombardia e in tempi compatibili con la salvaguardia degli insetti pronubi (api, bombi, vespe, i coleotteri, le mosche e altri ancora)".

Il comune invita i cittadini a segnalare l'eventuale presenza della takahashia japonica (a questo link le modalità per segnalarla), accertandosi perché che le segnalazioni non siano già state inoltrate ad altri enti. Al momento l'insetto a Desio è stato individuato solo nelle aree pubbliche di via Forlanini, Italia e in piazza Nenni.

L'agronomo del comune di Desio ricorda che: "la takahashia japonica è presente sul territorio da anni ed è monitorata dai tecnici dei vari comuni. Come per tutti gli insetti e patogeni, devono essere seguiti i principi della lotta biologica (meglio dicasi lotta integrata). Vanno quindi rispettate le soglie di tolleranza: se l'insetto non arreca danni eccessivi (e per ora così è), si tollera il danno e si effettua un monitoraggio. E’ corretto che vengano segnalati tutti i nuovi focolai, ma senza allarmismi. In base all’entità del danni si valuta di volta in volta la rimozione meccanica con eventuali trattamenti invernali o con potature mirate all'eliminazione dei rami maggiormente disseccati o infestati".

Ma nel frattempo che cosa si può fare? "Al momento le indicazioni scientifiche per il contenimento delle infestazioni sono scarse e concentrate principalmente sulla rimozione dei rami particolarmente infestati, anche in ragione delle limitazioni all'utilizzo di trattamenti fitosanitari in ambito pubblico imposte dalle normative vigenti - aggiunge -. In ogni caso, puntuali segnalazioni, che si possono effettuare attraverso la piattaforma o la app Municipium , sono utili ad aggiornare il monitoraggio in corso in merito alla diffusione della cocciniglia".