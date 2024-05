Evasione dal carcere di Monza, ricercato un detenuto: era uscito per fare volontariato

E' uscito per fare volontariato, in regime di semilibertà, ma la sera non è più rientrato in carcere come previsto. Un detenuto, un uomo trentenne di origine romena, è evaso dal carcere di Monza.

L'uomo, secondo quanto appreso, era arrivato nella casa circondariale di Monza da poco, in seguito al trasferimento da un altro istituto di pena. Una pena piccola da scontare: sei mesi appena. Con un residuo di soli venti giorni e poi una sparizione improvvisa. A riportare il fatto è stato il quotidiano Il Giorno.

Immediatamente è scattata la segnalazione e ora sulle tracce dell'uomo, prima detenuto in procinto di chiudere i propri conti con la gustizia e ora ricercato, ci sono tutte le forze di polizia.