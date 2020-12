"Troppa neve per strada": il comune di Monza diffida l'impresa che gestisce l'appalto

Troppi fiocchi per le strade di Monza. E il comune ha diffidato l’impresa che gestisce l’appalto neve. Il motivo è uno solo: secondo Piazza Trento e Trieste “il servizio svolto in occasione della nevicata di queste ore non è stato efficace nonostante l’azienda fosse stata ampiamente preallertata dagli uffici comunali”.

In particolare i tecnici municipali contestano la continuità del servizio e il mancato utilizzo di tutti i mezzi e le risorse previste dal capitolato: 20 spartineve e 5 spargisale. All’azienda è stata chiesta una rendicontazione puntuale degli interventi, considerando che questa mattina l’accumulo di neve sulle strade non risultava compatibile con i passaggi richiesti da parte delle lame spazzaneve.

“Nel caso dovessero essere confermate queste inadempienze il Comune applicherà tutte le penali previste da contratto — precisano dal comune —. L’impresa è stata richiamata inoltre, così come previsto nell’appalto, ad assicurare l’idoneo spargimento di sale su tutte le strade durante la prossima notte per ridurre la formazione di ghiaccio”.