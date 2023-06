E' il giorno dei funerali di Silvio Berlusconi. Mercoledì 14 giugno, alle 15, nel Duomo di Milano saranno celebrati i funerali dell'ex premier. Saranno funerali di Stato, come prevede il cerimoniale.

Silvio Berlusconi, patron del Monza Calcio, è morto lunedì 12 giugno 2023 alle 9.30 di mattina all'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato per accertamenti programmati per la sua "patologia ematologica". Il leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset aveva 86 anni. E stato proclamato il lutto nazionale.

L'ultimo viaggio

La partenza è fissata alle 14. A quell'ora il feretro di Silvio Berlusconi lascerà Villa San Martino e sarà diretta a Milano, in Duomo. Un percorso di 33 km scortato dai mezzi della polizia Stradale e poi giunto a Milano anche della polizia locale meneghina. Non verrà percorsa la Tangenziale, ma si opterà per un percorso cittadino e locale per permettere alle persone di rendere l'ultimo omaggio. Dalle 10 alle 18 chiusa la fermata della metropolitana di Duomo. Ingenti le misure di sicurezza prese.

L'omaggio stasera della Curva Pieri

"Questa vita ci ha insegnato a sognare, lo sport, il tifo, l’aggregazione, l’essere comunità, noi ci abbiamo messo tanta passione, tenacia, fede ma per realizzare il nostro grande sogno ci voleva un fuoriclasse uno capace di credere e realizzare l’impossibile. Hai deciso di affrontare con noi una nuova avventura sportiva, ci hai scelto e te ne saremo eternamente riconoscenti, abbiamo percorso insieme questi anni bellissimi, intensi, vincenti, purtroppo i tuoi ultimi e come nello sport anche nella vita, vogliamo accompagnarti e salutarti alla fine nel tuo ultimo cammino, nel ritorno in Brianza in quella che hai chiamato casa. Grazie in eterno presidente!!! Hai lasciato il tuo imperituro marmo". Questo il messaggio scritto dai tifosi della Curva Pieri che hanno organizzato per questo pomeriggio alle 17.15 un ultimo saluto a Berlusconi in Villa San Martino.



Il carro funebre è arrivato ad Arcore

Alle 10.30 di mercoledì 14 giugno il carro funebre è arrivato a Villa San Martino. Trasporterà il feretro di Silvio Berlusconi dalla residenza brianzola dell'ex premier al Duomo di Milano per i funerali. La salma era stata trasferita ad Arcore dall'ospedale San Raffaele, dove l'ex premier è morto lunedì scorso. Secondo quanto trapelato il viaggio del carro non toccherà la tangenziale e giungerà in piazza Duomo da piazza Fontana. Imponenti le misure di sicurezza previste.

Le corone di fiori in Duomo

Dieci corone di fiori sono state posizionate davanti al portone centrale del Duomo di Milano, dove alle 15 si tengono i funerali di Silvio Berlusconi. Ci sono quella dell’ambasciatore del Kuwait Nasser Alqahtani, poi del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del Gruppo Senato di Forza Italia, di Fratelli d’Italia, della senatrice Licia Ronzulli, della Regione Abruzzo, del partito Socialista italiano, della Corte Costituzionale e dell’ambasciata d’Israele.

Proseguono i lavori in piazza Duomo per posizionare le transenne e allestire i due maxi schermi previsti per i funerali di Berlusconi. La piazza sarà aperta a circa 10mila persone, che potranno entrare liberamente negli spazi davanti alla Cattedrale fino a quando i posti saranno esauriti. Tutta l'area attorno al Duomo è super sorvegliata da poliziotti e carabinieri. Il Duomo di Milano chiude le porte al normale flusso di fedeli e turisti oggi a mezzogiorno, per riaprirle alle 13:30. A quell'ora potranno iniziare ad entrare i partecipanti ai funerali dell'ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi.

I funerali in Duomo alle 15

In vista dei funerali sono in corso i preparativi sul fronte della sicurezza della piazza. Sono attese migliaia di persone. Per stabilire come organizzare l'afflusso in piazza del Duomo, si è riunito il comitato per l'ordine e la sicurezza, a cui sono seguiti sopralluoghi e riunioni tecniche per i dettagli. Molto probabilmente la piazza sarà a ingresso libero, ovvero senza pass, ma comunque contingentato, fino a 10mila persone, con uno spazio sul sagrato riservato ai giornalisti, e verranno installati maxischermi per permettere a tutti di assistere alla cerimonia. Non ancora definita la chiusura della stazione Duomo del metrò, che di solito scatta da parte della questura a mano a mano che la piazza si riempie. Le esequie saranno celebrate dall'arcivescovo della città Mario Delpini e le misure per la sicurezza previste sono imponenti dal momento che in città arriveranno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni esponenti del governo e non è esclusa la presenza di autorità e capi di stato esteri così come di personaggi dello spettacolo e del mondo del calcio.

L'omaggio dei tifosi e della curva del Milan

"C'è solo un presidente". Questo il coro intonato all'unisono da centinaia di tifosi milanisti e del Monza che martedì sera si sono dati appuntamento fuori da Villa San Martino ad Arcore per l'ultimo, simbolico, saluto al patron biancorosso. Una rosa in mano, alzata verso il cielo, e la voce per intonare il coro di omaggio al presidente.

Il pellegrinaggio per un omaggio ad Arcore

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani hanno lasciato pochi istanti fa Villa San Martino, la residenza di Arcore dove si erano recati per rendere omaggio a Silvio Berlusconi, scomparso ieri. Meloni, arrivata insieme a Salvini e La Russa, si è intrattenuta per circa un'ora, mentre Tajani era presente in villa già dalle 17.20. Ad accompagnare alla porta i 'colleghi' politici del leader di Forza Italia, i figli di Berlusconi, Pier Silvio e Barbara. Fuori da Villa San Martino martedì anche tantissimi cittadini che si sono radunati per rendere omaggio all'ex premier.

C'è chi ha fatto tanta strada per essere ad Arcore, anche solo per deporre un fiore. Chi è venuto in compagnia del suo amico quattrozampe rimasto a cuccia sull'erba dello stallo accanto alla siepe che segna il confine di Villa San Martino, la residenza brianzola dell'ex premier Silvio Berlusconi dove martedì è stata allestita la camera ardente in forma privata. E a varcare i cancelli della residenza brianzola del patron del Monza sono state autorità, familiari e amici stretti. Fuori però c'erano tantissime persone. Brianzole, milanesi e non. Sono stati tantissimi coloro che hanno voluto raggiungere Villa San Martino per deporre un mazzo di fiori, lasciare un messaggio, stendere sull'erba una bandiera, uno striscione o una sciarpa. "Grazie per l'entusiasmo che ci hai regalato" recita un cartellone affisso alla siepe. E poi ancora striscioni di omaggio sportivi, da squadre di tifo opposto con colori juventini e del Napoli. Un omaggio a un uomo che anche nel calcio ha lasciato il segno. Un lungo striscione con scritto 'Grazie in eterno presidente' invece è stato affisso martedì mattina su una siepe che costeggia la villa, a firma dei tifosi della curva del Monza calcio.