La discarica abusiva accanto al cimitero

"Mi vergogno. Mi sento umiliato come italiano e come monzese davanti a questo scempio. Non ci sono parole di fronte alle discariche abusive a pochi passi dall'ingresso del cimitero di Monza. Ormai non c'è più rispetto neppure per i morti". Questa la segnalazione giunta alla redazione di MonzaToday da un lettore. L'uomo - classe 1943 - ogni giorno si reca al cimitero di Monza per far visita alla moglie. Un appuntamento al quale non manca mai, neppure nei giorni di festa. Ma ieri, venerdì 6 gennaio, è stato diverso. "Non ci sono parole per raccontare quello che ho visto - spiega -. Sono entrato dall'ingresso di via Nievo e mi sono trovato di fronte a questo scempio".

Rifiuti abbandonati vicino all'ingresso del cimitero

Le fotografie che il monzese ha inviato alla nostra redazione parlano da sole: materiale edile gettato per terra, sacchi chiusi pieni di rifiuti, sacchetti di carta, secchielli di plastica, pezzi di arredo. "Fa male vedere tanto degrado, fa ancora male quando avviene a pochi passi da un luogo come il cimitero - prosegue il lettore -. Eppure proprio a poche centinaia di metri c'è la discarica, perché gettare i rifiuti vicino al cimitero?"

Quella di via Nievo è sempre stata una zona molto 'sensibile'. Non solo l'abbandono dei rifiuti, ma anche la presenza al calar della sera delle lucciole. "Una volta in quella via si trovavanio solo preservativi e fazzoletti di carta - conclude il lettore -. Adesso persino le discariche abusive".