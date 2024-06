Dietro i cancelli un'enorme discarica abusiva, in tre sorpresi a scaricare rifiuti: denunciati

Una grande discarica abusiva al confine con Brugherio. Questa la scoperta fatta dalla polizia locale di Cologno Monzese che, in collaborazione con il Nucleo Tutela Animali dei colleghi di Milano hanno portato a termine un’operazione congiunta, denunciando tre persone sorprese a scaricare abusivamente rifiuti in un’area di proprietà del capoluogo lombardo e di un noto gruppo bancario, non distante dalla fermata Cologno Nord della linea metropolitana 2.

“L’intervento, compiuto su delega della Procura della Repubblica di Monza, si inserisce in un importante piano di controlli e indagini che proseguono da mesi con l’obiettivo di contrastare e disincentivare i reati ambientali sul territorio” spiegano dal comune di Cologno Monzese. L’operazione è scattata al termine di un’indagine durante la quale l’area era stata monitorata con appostamenti.

I tre uomini denunciati ora dovranno rispondere dei reati di invasione di terreno, trasporto illecito di rifiuti, attività non autorizzata di gestione di rifiuti e concorso di persone nel reato. Rischiano una pena che va dall’arresto da tre mesi a un anno o un’ammenda che può variare da duemilaseicento a ventiseimila euro. Il mezzo utilizzato per il trasporto del materiale è stato sequestrato insieme all’area.