La denuncia dell'ennesima discarica a cielo aperto

La piattaforma ecologica è a meno di un chilometro di distanza. Ma c'è chi ha preferito abbandonare i rifiuti in mezzo alla strada. Una vera propria discarica abusiva a cielo aperto quella che viene denunciata da un lettore alla redazione di MonzaToday.

Le foto parlano da sole. Scattate in via Rosmini, la strada che costeggia viale delle Industrie. Poco trafficata e quindi, per gli incivili, location perfetta per abbandonare l'immondizia senza percorrere quelle poche centinaia di metri che li dividono dalla discarica cittadina. Sulla strada sono stati abbandonati diversi materassi, una lavatrice, porte, mobili e tantissimi sacchi di plastica. Oltre a piccoli rifiuti.

"Che desolazione - commenta il lettore che ci ha inviato le foto -. Mi auguro che il comune di Monza intervenga il prima possibile per ripristinare decoro e pulizia anche in questo angolo periferico della città". Purtroppo quella di via Rosmini non è l'unica discarica abusiva della città. Diverse le aree, soprattutto quelle periferiche o poco frequentate che vengono utilizzate per abbandonare i rifiuti. Dalla zona della Cascinazza a quella vicino alla piattaforma ecologica, per passare poi lungo la pista ciclopedonale che costeggia il canale Villoresi.

Nell'ultimo anno l'associazione Monza Plastic Free ha organizzato diverse pulizie per sensibilizzare la popolazione al rispetto dell'ambiente e al corretto smaltimento dei rifiuti. Ma, ad oggi, c'è ancora qualcuno che non ha imparato la lezione-