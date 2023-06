Dopo l'incendio scoperta una discarica a cielo aperto con rifiuti pericolosi vicino alle case in città

L'incendio con una palazzina evacuata per paura delle fiamme e un terreno adesso sequestrato. In seguito agli accertamenti successivi al rogo la polizia locale ha proceduto al sequestro penale di un campo incolto in via Sauro.

Il terreno aveva preso fuoco domenica e già durante l’intervento gli agenti avevano notato diversi rifiuti abbandonati. La polizia locale giovedì è tornata sul posto e ha effettuato un sopralluogo che ha portato alla luce una sorta di discarica a cielo aperto con varia ferraglia, manufatti, laterizi, marmi, legname, biciclette, tagliaerba, rifiuti pericolosi come batterie esauste in pessime condizioni e la presenza di circa cinque metri cubi di amianto accatastato su un bancale completamente esposto alle intemperie, con alcune lastre spezzate e coperte dalla vegetazione , oltre alla presenza di una tettoia di circa 50 metri quadri anch’essa in amianto.

Per l'area - di proprietà di due società di Vimercate e Milano i cui titolari sono stati denunciati - è scattato il sequestro a seguito del reato previsto dall’articolo 256 del Testo unico dell’ambiente per “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”.

