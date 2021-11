Lavatrice e sacchi di immondizia abbandonati in strada, spunta la discarica abusiva

Prima sono comparsi dalla notte al mattino alcuni sacchi di spazzatura, abbandonati sul ciglio della strada. Poi il cumulo si è ingrandito e dopo qualche giorno in via Guardi a Monza, a ridosso di via Buonarroti, è spuntata una vera e propria discarica abusiva con anche una lavatrice abbandonata da qualcuno che doveva liberarsene.

A segnalare il problema - e a inviare una comunicazione ufficiale agli uffici di competenza - sono stati i residenti, in seguito all'attivazione dei referenti del gruppo di controllo di vicinato del quartiere. "Succede ogni giorno ed è veramente un disagio" spiegano. Dopo la prima segnalazione effettuata il 5 novembre, nell'attesa, ai sacchi di immondizia se ne sono aggiunti altri. E anche la lavatrice.

Non si tratta dell'unico caso di abbandono abusivo di rifiuti in città per cui sono continuamente in corso i controlli della polizia locale mediante anche l'installazione di fototrappole che in passato hanno permesso di individuare e sanzionare diversi responsabili.