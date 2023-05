Il ristorante che si trasforma in discoteca abusiva: 500 ragazzi ammassati in pochi metri

I carabinieri in abiti borghesi, un ragazzo e una ragazza giovanissimi, sono entrati nel ristorante e mimetizzati tra i giovani, hanno fotografato la situazione generale e permesso ai colleghi di intervenire in modo sicuro. La scena che si sono trovati davanti è stata quella di un locale stracolmo, una vera e propria discoteca abusiva.

Al loro arrivo, i militari dell’Arma e gli agenti della polizia locale hanno trovato 482 i ragazzi identificati all’interno di una sala di poco più di 100 metri quadrati. All’ingresso un gazebo con due buttafuori e una cinquantina di ragazzi in fila sotto la pioggia in attesa di pagare i 12 euro previsti per l’ingresso. La serata era stata organizzata con il classico tam tam sui social con ingresso tramite liste di prenotazione riservate, anche se questo non ha comunque impedito ai due militari sotto copertura di introdursi all’interno e riprendere quello che stava avvenendo davanti ai loro occhi.

I controlli: alcol a minorenni

Il controllo ha visto l’impiego di 12 carabinieri della Compagnia di Seregno, 4 agenti della polizia locale, 2 unità della squadra di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco di Monza, 2 funzionari della Siae di Milano.

Al termine dell’accertamento sono state riscontrate numerose violazioni amministrative pari a sanzioni di migliaia di euro.

Le violazioni hanno riguardato, oltre che l’incompatibilità tra l’attività dichiarata e quella riscontrata, anche numerose mancanze per la prevenzione antincendio e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre il personale della Siae - che ha agito anche per conto dell’agenzia delle entrate - ha riscontrato il mancato rilascio della licenza di utilizzo del repertorio, dal punto di vista autorizzativo e fiscale. Irregolare anche il gazebo esterno posto all’esterno occupando illecitamente il suolo pubblico.

All’interno a un tavolino dove erano presenti anche dei minorenni sopra i 16 anni era stato servito alcol e quindi il locale verrà sanzionato amministrativamente anche per questo.

Infine, fuori dal ristorante è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza un 21enne comasco che, al momento del controllo, ha provato ad allontanarsi e, salito in macchina, è uscito dal parcheggio in maniera alquanto incerta rischiando di investire tre carabinieri in abiti civili che erano lì accanto. Fermato, il giovane ha subito mostrato i tratti tipici da abuso di alcol: parole biascicate e andatura barcollante. Invitato a sottoporsi al test dell’etilometro, è stato trovato con un tasso di alcol corrispondente a circa 2 g/L. È stato denunciato all’autorità giudiziaria e gli è stata ritirata la patente.