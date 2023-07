"Monza come Ibiza": l'ex area occupata trasformata in una discoteca

The Kolors cantano “Questa non è Ibiza”, ma non sarebbe così a Monza. Dove, come riferisce un cittadino a MonzaToday, ci sarebbe una parte della città trasformata in una grande discoteca all’aperto dove si balla, si canta e si ascolterebbe musica a tutto volume fino alle 3 di notte.

Succede in via Rosmini dove da giugno ogni venerdì sera vengono organizzate serate di dj set. “Il quartiere Regina Pacis-San Donato ogni venerdì sera fino a tarda notte da questo giugno si trasforma in una sorta di Ibiza, località turistica nota appunto per la sua movida. Una volta questo rione era tranquillo, adesso tra gli eventi del centro sociale Foa e quelli della discoteca non lo è più”, spiega il residente.

Problemi che, come riferisce il monzese, si sarebbero verificati anche nella serata di venerdì 14 luglio con un grande disco party iniziato dopo le 23 e che sarebbe proseguito ben oltre le 2 del mattino. “Musica ad altissimo volume, schiamazzi e grida dei clienti che ballavano nella discoteca all’aperto, impendendo come ormai accade ogni venerdì da giugno, il riposo notturno - spiega -. A nulla sono valse le ripetute telefonate al 112, l’ultima verso le 2 di notte, per chiedere un intervento. Abbiamo spiegato alle forze dell’ordine che le nostre lamentele erano confermate anche dalle stories pubblicate sulle pagine social”. Il monzese precisa che una volta spenta la consolle i problemi proseguirebbero nella vicina area cani di via Buonarroti dove i clienti, per nulla stanchi, continuerebbero la loro serata. “È vero che i disco party e i dj set non avvengono in centro, ma comunque nelle vicinanze ci sono comunque abitazioni”, conclude. Il lettore chiede maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine, ma anche del comune in merito al rispetto degli orari e di eventuale inquinamento acustico.